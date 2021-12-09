Мнения: Европейские правые вернули власти Польши в геополитическую реальность

После прихода к власти в 2015 году в Польше консервативно-националистической партии «Право и Справедливость» эта страна постоянно пытается демонстрировать свою геополитическую значимость. Так, Варшава развернула активность в рамках Восточного партнёрства ЕС, направленного на отрыв от РФ Украины, Молдавии и Грузии. В Инициативе трёх морей Польша и вовсе играет первую скрипку, самый представительный саммит этой организации состоялся в июле 2017-го в Варшаве при участии президента США Дональда Трампа.

После прихода к власти в 2015 году в Польше консервативно-националистической партии «Право и Справедливость» эта страна постоянно пытается демонстрировать свою геополитическую значимость. Так, Варшава развернула активность в рамках Восточного партнёрства ЕС, направленного на отрыв от РФ Украины, Молдавии и Грузии. В Инициативе трёх морей Польша и вовсе играет первую скрипку, самый представительный саммит этой организации состоялся в июле 2017-го в Варшаве при участии президента США Дональда Трампа.

В США выражали готовность поддержать Инициативу трёх морей финансово, усилив её антироссийскую направленность, однако развитие этого интеграционного проекта пока приостановила пандемия. А Восточное партнёрство Брюссель плотно взял под свой контроль, не желая усиливать Варшаву, которая постоянно претендует на «более равный» статус по сравнению с другими странами Европейского Союза. Напомню, что в начале октября 2021 года Конституционный Суд Польши подтвердил превосходство Основного закона страны над законодательством Евросоюза, после чего Европарламент потребовал лишить Польшу финансирования из фондов ЕС.

Естественно, что в сложившейся ситуации власти Польши пытаются найти союзников в других европейских странах. И вот в минувшую субботу партия «Право и Справедливость» (ПиС) провела в польской столице мероприятие под громким названием The Warsaw Summit, в котором приняли участие представители консервативных партий из ряда стран Евросоюза, выступающих против централизации ЕС.

Главным действующим лицом саммита стал лидер ПиС, «силовой» вице-премьер Ярослав Качиньский, которого в Польше зачастую без иронии называют «Начальником государства» (некогда официальный титул Юзефа Пилсудского). Кроме него, в саммите приняли участие председатель венгерской партии FIDESZ, премьер Венгрии Виктор Орбан, лидеры французской партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен и испанской VOX Сантьяго Абаскаль, а также представители правых партий (в том числе непарламентских) из Бельгии, Нидерландов, Румынии, Эстонии и Финляндии.

Ожидания от саммита в Польше, да и во всём ЕС, были весьма далеко идущими. Ведь буквально за несколько дней до него Качиньский сообщил на заседании парламентской фракции ПиС: «Для европейцев наступили жесткие времена. Немцы выложили свои карты на стол и хотят построить Четвертый рейх. Мы этого не допустим!» Слова были встречены вставанием и овациями депутатов Сейма. Собственно, поэтому никто не удивился тому, что на саммите в Варшаве не было представителей партии «Альтернатива для Германии».

А вот на отсутствие представителей Италии, в том числе бывшего вице-премьера Маттео Сальвини, с которым Виктор Орбан и премьер Польши Матеуш Моравецкий в апреле этого года договорились работать над формированием общеевропейского правого политического объединения, аналитики заметили. По информации итальянской газеты La Repubblica, Сальвини не приехал из-за обиды на Качиньского. Лидер ПиС хочет сформировать новую фракцию в Европарламенте на основе той, в которую ныне входит его партия – «Европейских консерваторов и реформаторов». Но всё дело в том, что в состав последней входят депутаты от партии «Братья Италии», которая является конкурентом «Лиги» Сальвини в борьбе за правый электорат.

Правда, и без Сальвини, который в 2015-м пришел на заседание Европарламента в футболке с портретом президента России, а ранее фотографировался в ней на Красной площади Москвы, персонажей на мероприятии хватило для того, чтобы леволиберальная польская пресса назвала его «Пропутинским саммитом». Польская оппозиция билась в истерике: в Варшаве «главные агенты Кремля» Орбан и Ле Пен обмениваются опытом и обучают поляков, как разговаривать с Путиным.

И хотя, на самом деле, на Варшавском саммите ни о чём так и не договорились – к примеру, новой консервативной фракции в Европарламенте не будет не только в ближайшее время, но и до конца его полномочий, то есть до 2024 года – однако мероприятие всё же стало «информационной бомбой». Дело в том, что в его ходе Марин Ле Пен дала интервью влиятельной газете Rzeczpospolita, которое 6 декабря стало одной из главных тем в Польше. Интервью вышло под заголовком «Ле Пен: Украина находится в сфере влияния России», и в нём досталось не только Киеву, но и Брюсселю.

Отвечая на провокационный вопрос о «100 тысячах русских солдат, готовых вторгнуться на Украину», Марин Ле Пен сказала: «Я считаю, что Европейский Союз сыграл в этом вопросе роль пожарного-пиромана. Вы можете говорить, что хотите, но Украина находится в сфере влияния России. Попытки вторгнуться в эту сферу влияния создают напряженность и страхи, и получается такая ситуация, которую мы наблюдаем сегодня».

Это стало своеобразным «двойным ударом» по польским властям. Во-первых, потому что позволило прессе обвинить их в «игре на руку Путину», что для русофобского электората ПиС является предательством национальных интересов Польши. А во-вторых, слова Ле Пен стали свидетельством отношения «Старой Европы» к потугам Варшавы продемонстрировать свою влиятельность на Украине. Правда, и в «Новой Европе» призывы Польши поддержать её «украинского союзника» всё чаще игнорируют. К примеру, Венгрия с октября этого года полностью отказалась от транзита российского газа через Украину, причём Виктор Орбан тогда рекомендовал Киеву «договориться с русскими».

Фактический руководитель Польши Ярослав Качиньский заявления Марин Ле Пен пока не комментировал, а премьер этой страны Матеуш Моравецкий лишь заявил, что партии, которые встретились на выходных в Варшаве, «не должны во всём соглашаться», и слова Ле Пен – это как раз тот случай, где такого согласия нет. Моравецкий также с сожалением сказал, что «не все в Западной Европе понимают ситуацию в восточной части континента». В переводе на обычный язык – терпеть польские геополитические фантазии и претензии не готов не только официальный Брюссель, но и европейская консервативная оппозиция.

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