Названы эффективные способы сократить телефонный спам

Два простых правила помогут владельцу телефона минимизировать количество спам-звонков, рассказал директор по стратегическим коммуникациям компании, занимающейся информационной безопасностью, Александр Дворянский.

Дворянский отметил, что, во-первых, не стоит размещать свой основной номер на различных интернет-площадках, передает радио Sputnik.

«Старайтесь основной телефон, которым вы пользуетесь, к которому привязаны банковские карты, аккаунты в соцсетях, по возможности лишний раз просто не «светить», тогда, соответственно, и звонков не будет. Если есть необходимость указывать в интернете мобильный номер, допустим, вы торгуете на электронных площадках, то заведите второй номер и используйте его. Это может быть даже не смартфон, а просто кнопочный телефон», – отметил он.

Во-вторых, можно прибегнуть к современным технологиям и установить на устройство программу, позволяющую блокировать или определять подозрительные номера.

«Все-таки мы живем в технологичный век, и есть много продуктов и сервисов, как платных, так и бесплатных, которые позволяют блокировать или определять нежелательные номера – показывать, что это спам или назойливая реклама. Соответственно, человек просто не будет брать трубку или не будет получать эти звонки. Это поможет сократить потенциальные потери и риски, а также сохранить нервную систему в нормальном состоянии», – заключил Дворянский.

Ранее ученый объяснил, как защититься от спам-звонков.