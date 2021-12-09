Instagram пообещал «защитить» подростков с помощью родительского контроля

В марте следующего года Instagram собирается внедрит меры, призванные повысить безопасность юных пользователей на популярной платформе. Новые инструменты позволят родителям устанавливать ограничения по времени и видеть, сколько времени их дети проводят в приложении, пишет ABC News.

Этим утром, за несколько часов до своего выступления перед комитетом сената, генеральный директор Instagram раскрывает новые инструменты родительского контроля, впервые появившиеся на платформе.

ЭРИКА САУТЕР, эксперт по воспитанию детей: Каждый раз, когда появляются новые функции безопасности, родители всегда считают их слишком запоздалыми.

Во вторник в своём блоге гендиректор Instagram Адам Моссери объявил о новых инструментах и функциях, которые помогут обеспечить молодым пользователям Instagram ещё большую безопасность. Эти функции позволят родителям устанавливать ограничения по времени и видеть, сколько времени их дети проводят в приложении. Родители также смогут получать уведомления, если их ребенок пожалуется на кого-либо в Instagram.

ЭРИКА САУТЕР: Должны существовать границы. Нам нужно ограничить наших детей. Нам необходимо знать, что они делают, как они используют социальные сети, и помогать им развивать с ними более здоровые отношения.

Но критики заявляют, что новые функции являются недостаточно жёсткими, сравнивая их с TikTok, который даёт родителям возможность заблокировать учётную запись ребёнка.

Сегодня на Капитолийском холме сенаторы расспросят Моссери о влиянии Instagram на психическое здоровье подростков. Слушание состоится спустя несколько месяцев после того, как бывшая сотрудница Facebook дала показания перед тем же комитетом сената. Она сказала законодателям, что собственное исследование компании показывает: её приложения, включая Instagram, могут способствовать эмоциональным проблемам среди подростков, особенно среди девочек.

ФРЭНСИС ХАУГЕН, экс-сотрудница Facebook: Facebook знает, что его алгоритмы усиления, в том числе ранжирование на основе вовлечённости в Instagram, могут переключить детей с очень безобидных тем, таких как рецепты здорового питания — я думаю, все мы могли бы есть более здоровую пищу, — переключить с чего-то невинного, например, рецептов здорового питания, на контент, продвигающий анорексию. Facebook знает, что они приводят молодых пользователей к контенту об анорексии.

Компания выступила против этого утверждения. Она заявила: «Будет неверным считать, что просочившиеся внутренние исследования показывают «токсичность» Instagram для девочек-подростков».

АЙК ЭЖДАЧИ, корреспондент ABC News: Родительский контроль в Instagram будет запущен в марте.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2021 года.