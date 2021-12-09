 

За сутки боевики на Донбассе шесть раз обстреливали украинские позиции – штаб ООС

09.12.2021, 8:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Так, в направлении Нью-Йорка, а также вблизи Новоалександровки боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В сторону Светлодарска открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Недалеко от Луганского оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

“Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

“По состоянию на семь часов утра 9 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано”, – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1254466415045972

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Синоптик пообещал температуру на 10 градусов теплее нормы в конце ноября

05.11 / Политика: Акционерам ЮКОСа не удалось заработать на России

17.11 / “Блейк, черт возьми, что здесь происходит?” Жена Рейнольдса показала, как сходила в туалет “по-мужски”

26.08 / Чемпионат мира по танго в Аргентине пройдет в виртуальном формате

11.02 / Путин рассказал об отказе Макрона от помощи в расследовании по Навальному

24.12 / Богуцкая заявила, что переболела COVID-19, и назвала маски “пустым отвлекающим маневром”

03.08 / Законопроект от экологического комитета ВР может привести к увеличению выбросов – “Укркокс”

13.05 / Госдепартамент США выступает единым фронтом с ЕС против Москвы

28.05 / “Что за прелести”, “Пирожочки”. Monatik показал сыновей на утреннике в детском саду

10.09 / Нуланд заявила о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика