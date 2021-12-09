Ситуация у границ Украины контролируемая, оснований для паники нет – секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности

Он отметил, что комитет также провел выездное заседание в Службе внешней разведки Украины, на котором обсудили вопросы, касающиеся деятельности службы и внешнеполитической обстановки.

“Только в комплексе такая информация позволяет сделать определенные выводы и оценить ситуацию вокруг наших границ. Если не вдаваться в детали и коротко резюмировать, то по состоянию на сегодняшний день ситуация контролируемая и оснований для паники нет”, – заявил Костенко.

https://www.facebook.com/kostenko.roman83/posts/593505921938984

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе и прозрачности намерений.

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