 

Bloomberg о переговорах Путина с Байденом: Еще одна победа для российского лидера

09.12.2021, 8:22, Разное
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Долгожданные переговоры российского и американского лидеров состоялись 7-ого декабря. Встреча прошла в закрытом формате, и в Сеть попал лишь небольшой фрагмент. Впрочем, западным СМИ этого оказалось достаточно для того, чтобы сделать свои выводы.

Агентство Bloomberg пришло к заключению, что негласную победу в ходе переговоров одержал Владимир Путин.

“Еще одна победа для российского лидера,” – отметил источник.

Президент России еще прежде в ходе личной встречи и телефонных переговоров продемонстрировал американскому лидеру свою силу. Теперь же он лишь подкрепил свою доминирующую позицию – сообщает URA.RU со ссылкой на Bloomberg.

Как рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, в ходе переговоров между политиками зашла речь о санкциях против России. В свете этой темы Путин отметил, что для нашей страны такие меры не новы. К тому же, президент обратил внимание коллеги на то, что санкции не оказывают никакого положительного эффекта ни на Америку ни на Россию. По словам Ушакова, Байден в ответ отметил, что новые санкции могут быть достаточно приемлемыми для нашей страны – об этом сообщил RT.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что западные СМИ отчитали Джо Байдена за слишком дружелюбный разговор с Владимиром Путиным.



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