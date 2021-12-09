 

NYT: Посадивший лайнер Ryanair диспетчер назвал произошедшее операцией КГБ

09.12.2021, 8:14, Новости дня
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Бывший диспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов уехал из Белоруссии в Польшу и рассказал, что посадка самолета с бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года была операцией белорусских спецслуж, информирует The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, летом диспетчер нелегально пересек госграницу вместе с мигрантами с Ближнего Востока. В Польше он в разговоре с сотрудниками спецслужб рассказал, что самолет посадили в результате операции КГБ, и рассказал ее детали, передает РИА «Новости». 

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин сообщил NYT, что польским чиновникам, расследовавшим посадку самолета Ryanair, удалось получить информацию от «прямого свидетеля событий на диспетчерской вышке». Он добавил, что в диспетчерской находился офицер КГБ и «в решающий момент» он взял службу под контроль. При этом, по словам Жарина, силовик все время поддерживал с кем-то контакт по телефону, сообщая, что происходит с самолетом. 

Газета отмечает, что Галегов был якобы ответственен за информирование пилотов о том, что на борту якобы находится бомба. Отмечается, что показания Галегова не фундаментально отличаются от уже ранее появлявшейся информации об инциденте с самолетом Ryanair, но теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля.

Как пишет издание, к настоящему времени Галегов уже покинул Польшу, его нынешнее местонахождение пока неизвестно.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.



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