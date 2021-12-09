 

Нормы для конфискации криптовалюты разработали в России

09.12.2021, 8:14, Новости дня
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Генпрокуратура разработала нормы, позволяющие арестовать и конфисковать криптовалюту, которая была получена незаконно, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

Краснов сообщил, что «нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», передает РИА «Новости».

Также он сообщил, что генпрокуратура выступает за введение в законодательство понятия «криптовалюта» для «единого и устойчивого правоприменения».

«Несмотря на то, что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, все-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения. Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве», – отметил генпрокурор.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что криптовалюты в будущем могут быть использованы как средства накопления, однако пока об этом говорить рано, тем более торговать энергоресурсами.

В сентябре ЦБ назвал сроки начала тестирования цифрового рубля. В конце июня Центробанк сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля.



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