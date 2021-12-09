 

Власти Луганска призвали Украину добиться от РФ поставок угля

09.12.2021, 8:14, Новости дня
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Администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук с просьбой добиться от РФ возобновления поставок угля. Топливо необходимо для снабжения Луганской ТЭС.

«С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики РФ квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС», – говорится в письме, передает РБК-Украина. 

В администрации уточнили, что ТЭС работает на угле антрацит, его можно доставлять только из РФ, поскольку с 2014 года станция не имеет железнодорожного сообщения с территорией Украины.

На Украине в преддверии зимы возникли серьезные проблемы в энергетике. Это связано с резким ростом цен на газ и нехваткой угля, что привело к остановке большинства украинских ТЭС.

Накануне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества сообщил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.

Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.



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