Размытые губы – отличный трюк с макияжем для тех, у кого края губ менее выражены (техника выполнения)

Макияж помогает сделать образ максимально эффектным и стильным. Простые детали превращают женщину в новую личность и помогают акцентировать внимание на новых нотках. Сейчас в тренде – размытые губы, которые делают акцент на сексуальности и женственности.

Новый тренд

Яркие, обнаженные и сексуальные губки отлично выделяются на фоне практически голого лица, без макияжа. Такой тренд стремительно ворвался в мир моды и стал ключевым в этом сезоне. Женщинам нравится простота и натуральность, а визажисты активно поддерживают эту идею.

Если раньше макияж губ состоял из контурного карандаша и помады, то сейчас достаточно только помады, чтобы сделать внешность яркой и красивой.

Сделать размытые губы можно с помощью разных оттенков и текстур помад, но визажисты предлагают использовать яркие тона. Идеальным вариантом будут насыщенный красный, оттенок фуксии, а также все варианты сочного розового. Для красивого перехода между тонами и визуального увеличения губ можно сочетать два оттенка. Использование стойкой помады поможет продлить время носки макияжа, но не даст блестящего финиша.

Простая техника

Вариантов создания макияжа много, но визажисты поделились самыми простыми и легко выполняемыми техниками. Сначала нужно нанести помаду на губы и максимально детально прорисовать контур.

После этого промокнуть их салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу и остатки пигмента с поверхности. Далее на середину губ снова наносится помада и с помощью пальцев растушевывается до контура. Контур также желательно немного растереть пальцами. Дальше снова используется салфетка для снятия лишнего пигмента.

Сверху по желанию можно нанести немного бальзама или блеска, чтобы получился эффект пухлых губок.

Второй вариант нанесения поможет создать объем на губах. Техника простая: сначала наносится помада светлого оттенка, а после промокания используется более темный вариант, который и добавляет пышности губам.

Можно использовать темный оттенок только на нижней губе, а верхнюю сделать более светлой, тогда акцент будет падать на нижнюю часть лица. Хотя в таком макияже нет четкого контура, визажисты уверены, что техника помогает визуально увеличить губы.

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Выразительный эффект

Красивые, пухлые губки отлично подчеркнут как дневной, так и ночной макияж. Даже на чистом лице, без использования косметики, помада создает очень приятный финиш и действительно зрительно увеличивает губы.

Нанесение помады на тональный крем помогает по новому прорисовать контур губ. Результат будет максимально эффектным и при этом натуральным, без лишнего.

На красной помаде матовый финиш помогает достичь эффекта большей яркости и глубины оттенка. Если вместо этого использовать глянцевое покрытие, то губы будут более пухлыми и объемными.

Даже с жидкими помадами можно добиться хорошего результата в плане создания макияжа. Красивые естественные губки без контура помогают сделать макияж более натуральным и свежим. Иногда красота не требует большого количества косметики. Достаточно лишь небольших штрихов, чтобы образ получился незабываемым.