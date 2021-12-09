 

Мнение: О быстро сдувшемся счастье… Хорошая новость!

09.12.2021, 7:42, Разное
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Шура Балаганов точно знал, сколько денег ему нужно для счастья – сейчас и «в долгосрочной перспективе». Но даже заполучив нужную сумму, счастливым он не стал. Скорее всего, даже утяжелил свою последующую участь.

Современные россияне тоже знают

Но что толку?

Месячный доход, который россияне считают достаточным для счастья, составляет 178 тыс. руб. в месяц. Это три средних месячных зарплаты. Или пять медианных. В общем, для большинства населения счастье недостижимо.

Но есть и хорошая #новость! Теперь #счастье стало «менее недостижимым». Ведь 4 года необходимая для него сумма составляла 184 тыс. руб. в месяц. И тогда это было больше четырёх средних зарплат. Или около восьми медианных.

Так что же случилось? Россияне поумнели или поскромнели в желаниях?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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