Госдеп США намерен переманить “клиентов российский бензоколонки”

Сенатор Кристофер Скотт Мерфи во время слушаний напомнил, что несколько лет назад в США был принят закон, позволяющий американским компаниям заключать соглашения со странами, которые желают добиться энергетической независимости. Демократ отметил важность этого документа. Мол, такая инициатива связывает ряд государств, бывших советских республик. Сенатор поинтересовался у официального представителя Госдепа Виктории Нуланд, может ли Вашингтон переманить “клиентов российской бензоколонки”. “Абсолютно”, – ответила она.

По словам Нуланд, в Европе создается все больше нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих предприятий, а также создаются “зеленые” объекты, которые могут стать альтернативой. Якобы они и помогут США добиться результатов.

Кстати, в этом году на Украине заявили о намерении полностью перейти на использование американского топлива для АЭС и отказаться от российского. Сейчас одна из западных компаний снабжает шесть ядерных реакторов Незалежной.

Напомним, накануне провели переговоры президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден. Политики обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток. Подробнее об этом ранее писали “Дни.ру”.