 

В США усомнились в введении санкций против энергокомпаний России

09.12.2021, 7:30, Новости дня
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Российские энергетические компании вряд ли попадут под американские санкции, которыми грозит Белый дом в случае гипотетического вторжения РФ на Украину, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в правительственных структурах США.

«Мы подготовили набор вариантов. Все предусмотренные в нем меры мы не осуществим. Крайней мерой из этого набора является энергетика. На первом этапе санкции не будут распространяться на энергетические компании», – передает ТАСС слова одного из собеседников телекомпании.

Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов рассказал, что действия США напоминают историю о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.

Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.



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