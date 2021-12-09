Мнение: Германия обогнала Россию. Бедные немцы



Немецкий орднунг

Германия (и это при том, что ношение намордников там возведено уже в ранг практически национальной религии, как паранджа для женщин в Иране) ставит всё новые рекорды по количеству “заражений” на душу населения. Сегодня, я смотрю, там очередной рекорд за все время “эпидемии”: 93 тысячи “заражений” за сутки! Круто. Причем – неожиданно! – и по смертности там дикий скачок: на 7 декабря они рапортуют о 811 смертей за сутки. Это при том, что в Германии уже проколото аж 70% населения – на 3% больше, чем в Израиле (который, при 67% вакцинированных, второй месяц гордо сообщает, что у него от ковида вообще практически никто не умирает).

Возникает вопрос – а что, может, в Германии какую-то другую вакцину колят? Разбодяженную? Иначе как такое может быть: в Израиле от ковида не умирает никто, во Франции – почти никто (хотя нет – во Франции тоже пошел некий рост – 172 покойника вчера против 48 три дня назад) – а в Германии аж 811?! 811 – это ведь в моменте уже больше, чем наши российские показатели (1179 смертей вчера)? И ведь неслабо так больше – на 20 с лишним процентов!

Как так? Мы считаем, что в Германии лучше вакцина (Пфайзер против Спутника); мы считаем, что в Германии лучше здравоохранение; мы считаем, что немцы, с их хваленой дисциплинированностью, куда лучше соблюдают правила соцдистанции и санитарии; мы знаем, что в Германии НАМНОГО больше отвакцинированных (70% против 40%); мы также знаем, что в Германии все носят даже не простые намордники, а исключительно РЕСПИРАТОРЫ, и там без респираторов людей просто НИКУДА не пускают; и последнее германское новшество, уже внедренное в практику – в Германии полное господство куар-кодов, то есть неотвакцинированные граждане сейчас в Германии на положении евреев в Германии гитлеровской. Сегодня их там никуда не пускают (надень они хоть два намордника) – а скоро, видимо, начнут сжигать в печах, по старой немецкой традиции.

И что в итоге? Россия, 7 декабря: 31 тыс. заражений, 1179 смертей. Германия, та же дата: 93 тыс. заражений, 811 смертей. Если пересчитать Германию “как Россию”, под нашу численность населения, должно было бы быть так: Германия – 164 тыс. заражений в сутки, 1427 смертей. То есть – охренеть.

В самой Германии, кстати, допрежь самое высокое суточное количество “заражений”, т.е. положительных ПЦР-тестов, было зафиксировано почти ровно 11 месяцев назад, 7 января с.г.: 45 тысяч. То есть сегодня, спустя почти год и 70% отвакцинированных, суточный пик оказался выше более чем ВДВОЕ. Каково? Смертность, правда, 11 месяцев назад была чуть повыше – 1152/сутки; но 811 – это уже близко, очень близко…

Казалось бы, происходящее – прекрасный аргумент хотя бы для того, чтобы несчастным немцам ХОТЯ БЫ снять свои дурацкие респираторы, в которых они там ходят, судя по отзывам немногих побывавших, буквально день и ночь. Цифры уже не говорят, а просто кричат о том, что любого рода намордники и сколь угодно высокие штрафы за их неношение как минимум не защищают. “Как минимум” – потому, что цифры вообще-то говорят о другом – что чем выше “степень защиты” (респираторы вместо масок), тем, наоборот, выше количество фиксируемых заражений (93 тыс. в день против 45 тыс. в день в январе; очень похоже, что коронавирус ЛЮБИТ, когда челы в респираторах).

Но подействуют ли рациональные аргументы на впавших в ковидное безумие немцев? Очевидно, что нет.

А то, что при 70%-ном уровне отвакцинированности у них смертей на 100 тыс. населения уже на 20% больше, чем в России – их остановит? Держи карман шире. Скорее, они теперь еще ожесточеннее станут преследовать своих здравомыслящих сограждан – и введут уже всеобщую принудительную вакцинацию, плюя на то, что на этом пути ломаются судьбы, растет количество наркоманов, убийц и самоубийц.

Я рад лишь тому, что россияне всеми силами упираются, когда их тащат на веревке по гибельному немецкому пути.