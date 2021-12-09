 

Почему березу никогда не использовали в строительстве домов, хотя в России ее много

09.12.2021, 7:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Береза – дерево с русской историей, которую считают символов России и в других странах. Оно получило такую популярность ввиду того, что рощи с этим деревом расположена в средней полосе.

При этом древесина никогда не применялась для возведения зданий, так как строители использовали в основном сосну.

Так почему береза не подходить для постройки дома?

Основная причина непригодности дерева к строительству – пористость. Если присмотреться к срезу, то найти какие-то недостатки сложно, но если оказать незначительное физическое давление, бревно прогнется.

Снимать кору со ствола нужно в обязательном порядке, а делать это с березой проблематично. Если дерево полежит какое-то время, кора начнет сниматься легче и причина этому – короеды.

Также береза не дружит с влагой. При контакте с водой она работает словно губка – впитывает ее моментально, и естественно, такой строительный материал не пригоден для безопасной постройки.

А чтобы сруб не стал гнилым, дерево нужно обрабатывать защитным материалом, что ведет к увеличению бюджета на строительство, а также времени, которое будет затрачено на работу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Роскомнадзор потребовал от Facebook открыть доступ более чем к 200 приватным группам

29.06 / Настя Ивлеева прилетела в Рим без Элджея и позвала на встречу Ким Кардашьян

01.11 / ЦРУ: Ури Геллер обладает экстрасенсорными способностями

18.06 / Названы женщины Максима Галкина до Аллы Пугачевой

22.03 / Мнение: Путин, Шойгу и песец

11.07 / Мнение: На выборах президента Белоруссии впервые появится отдельная графа «Вброшенные бюллетени»

17.11 / Инопланетяне знают о существовании человечества

01.08 / В сериале «Властелин колец» появятся три персонажа из одноименной трилогии Питера Джексона

20.04 / Мнение: «Про коллайдер в Дубне как единственное оружие России против Америки в войне за контроль сознания»

23.05 / В России резко подорожали продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика