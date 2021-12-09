Почему березу никогда не использовали в строительстве домов, хотя в России ее много

Береза – дерево с русской историей, которую считают символов России и в других странах. Оно получило такую популярность ввиду того, что рощи с этим деревом расположена в средней полосе.

При этом древесина никогда не применялась для возведения зданий, так как строители использовали в основном сосну.

Так почему береза не подходить для постройки дома?

Основная причина непригодности дерева к строительству – пористость. Если присмотреться к срезу, то найти какие-то недостатки сложно, но если оказать незначительное физическое давление, бревно прогнется.

Снимать кору со ствола нужно в обязательном порядке, а делать это с березой проблематично. Если дерево полежит какое-то время, кора начнет сниматься легче и причина этому – короеды.

Также береза не дружит с влагой. При контакте с водой она работает словно губка – впитывает ее моментально, и естественно, такой строительный материал не пригоден для безопасной постройки.

А чтобы сруб не стал гнилым, дерево нужно обрабатывать защитным материалом, что ведет к увеличению бюджета на строительство, а также времени, которое будет затрачено на работу.