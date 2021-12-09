 

Мнение: О главном в созвоне Путина с Байденом… Что там за кадром?

09.12.2021, 6:56, Разное
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Кажется, двухчасовой видеозвонок «Путин-Байден», прошедший во вторник, разобрали уже по косточкам. И, как обычно бывает в таких разборах «слона» никто и не заметил. А может, проигнорировали дружно творцы постов по методичкам и брифам.

Ведь реально главное – не в том, кто что кому «предъявил» и кому кто «слил» по итогу. Большая политика страшно далека от подобных детсадовских формулировок. Реально же важно другое.

Пусть говорят, что российский президент Владимир #Путин добился своего, блефом с передвижением российских войск вблизи украинской границы вынудив «гегемона» пойти на переговоры с «шантажистом». Пусть говорят, что глава Белого дома Джо #Байден поставил на место зарвавшегося царька, положив болт на все его «красные линии». Пусть говорят, что #Украина вышла по итогу победителем, консолидировав вокруг темы своей безопасности весь цивилизованный мир.

Пустое это всё…

А главное – на этом фото.

В правом верхнем углу – камера слежения с обзором в 360° в секретном помещении для переговоров, на которые не позвали даже переводчика. Нет, она не для удобства видеосвязи. А в центре стола, рядом с телефоном, та самая «тревожная кнопка», о которой уже говорилось

То есть одного спецсигнала уже недостаточно, и «дедушку» приходится держать под постоянным видеонаблюдением, наплевав на все требования режима секретности.

Так что с ним не так?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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