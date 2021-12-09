Популярный американский комик поднял на смех пригрозившего России Байдена: Гляньте на Путина

Онлайн-встречу Владимира Путина и Джо Байдена обсуждают не только в политических, но и юмористических шоу. Так, внимание на переговоры политиков обратили в программе “Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом” на американском телеканале CBS.

Ведущий передачи Джеймс Корден рассказал зрителям, что президент США пообещал причинить России “экономическую боль” в случае, если российские войска окажутся на Украине. Слова американского лидера показались комику забавными. Мол, хозяин Белого дома говорит словно рестлер из 80-х.

Также Корден обратил внимание на позу российского лидера во время переговоров с американским коллегам: “Гляньте на Путина!”. Якобы президент России всем своим видом показывает, что ему все равно. Отрывок из “Очень позднего шоу” также посмотрели авторы “Царьграда”.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись вечером 7 декабря. Главы двух государств обсудили двусторонние отношения, размещение натовской инфраструктуры на Украине, а также другие не менее важные вопросы. Однако, несмотря на просьбы Киева, президент США не стал говорить с российским коллегой о проекте “Северный поток – 2”. Об этом подробнее ранее писали “Дни.ру”.