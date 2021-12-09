В Польше предупредили о тяжелой зиме в Европе из-за дефицита газа

Газовые хранилища в странах Западной Европы заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими, а зимний сезон, вероятно, будет тяжелым, сообщил заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский.

«Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжелой», – приводит РИА «Новости» заявление топ-менеджера PGNiG, сделанное на полях XXIII Мирового нефтяного конгресса в Хьюстоне.

При этом в Польше готовы к зимним холодам, так как ее хранилища «заполнены газом примерно на 97%», добавил замглавы концерна. «Мы готовы к зиме. Вместе с тем, мы понимаем, что у Западной Европы есть проблемы с этим», – указал Вацлавский.

Топ-менеджер выделил три фактора, которые определят, как регион справится с холодами. «Первое – то, насколько тяжелой будет зима. Если она будет тяжелой, то могут возникнуть отдельные, локальные проблемы. Блэкаута не будет», – считает Вацлавский. Вторым фактором он назвал количество газа, которое «Газпром» закачает в ПГХ. По мнению топ-менеджера PGNiG, сейчас этого объема «недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение». «Третье – поставки спотового газа из США, который может помочь восполнить его нехватку в Европе», – добавил Вацлавский.

Сегодня впервые с октября цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров – она выросла почти на 8%. По прогнозам PGNiG стоимость топлива останется на очень высоком уровне примерно до марта-апреля 2022 года, а после упадет. «Что это означает? Снижение будет существенным, однако все равно цены стабилизируются на гораздо более высоком уровне, нежели это было в прошлом», – отметил Вацлавский.

Напомним, наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68%. 29 ноября цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В тот же день в Газпроме заявили, что не видят признаков снижения цен на газ в Европе. Тем временем вице-премьер Александр Новак отметил, что при нынешних условиях добычи РФ обеспечена запасами нефти примерно на 30 лет, а газа – на 50 лет.

В начале ноября в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением. В конце октября президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать заполнять европейские ПХГ. Позже Газпром подтвердил исполнение всех заявок из Европы на поставки газа.