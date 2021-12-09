 

Мнение: Чехия в пролете

09.12.2021, 6:40, Разное
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Ну и конечно, несколько поражает, как мрёт Чехия. Отвакцинировано “лучшими мировыми вакцинами” более 60% населения (доля в полтора раза больше, чем в России), смертность на 100 тысяч населения уже почти ВДВОЕ (!) выше, чем в России, по заражениям в день вообще полный атас – разница в пересчете в 5-6 раз больше в Чехии.

Какой вывод делают власти? Правильно, такой же, как и везде – “Надо еще больше прививаться!” Дурдом.

Хуже, чем в Чехии, дела только в Венгрии. Там вообще что-то страшное: за 6 декабря отчитались о 489 смертях от ковида – рекорд за все время венгерских наблюдений. Правда, 6-е – это понедельник, то есть тут данные, видимо, сразу за два дня выходных. Но и 7 декабря, вторник, неутешительно – 224 смерти. В пересчете на нашу численность – это как если бы в России в день умерло 3360 человек. То есть смертность в Венгрии – уже ВТРОЕ выше, чем в России. И это при том, что в Венгрии 60% вакцинировано. В полтора раза больше вакцинировано, втрое больше умирает.

Может, ну ее, эту вакцинацию? Явно ж ведь не помогает, а скорее, наоборот?

Источник: Размышления вольного социолога



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