К чему снится козел

Данное животное — символ осуществления идеи, мечты,

давно задуманных дел. Но, с другой стороны, сны с ним означают проблемы,

конфликты или хлопоты. Для того чтобы понять, к чему снится козел, нужно вспомнить детали видения.

К чему снится козел женщине

Образ козы является для девушек благоприятным. Коза символизируют домашний очаг, семейный уют. Видеть во сне козла – не очень

хороший знак.

Он предупреждает об опасностях, исходящих от мужчин. Видеть

статного козла с густой, черной шерстью — знакомство с красивым парнем.

Обольститель много наобещает, но до брака дело не дойдет. Если беременной женщине снится козел, то это предрекает возможность выкидыша,

тяжелые роды.

Видеть в сновидении крупного козла с ветвистыми рогами — вы значимая фигура среди знакомых мужчин.

Сонник Фрейда

К чему снится козел, рассказывает сонник Фрейда. Кататься на

козле — остерегайтесь необдуманных поступков, импульсивных решений.

Возможны нападки со стороны недоброжелателей.

Некоторые задаются вопросом: к чему снится козел с рогами? Бодающийся козел —

неожиданная ссора, скандал среди родственников. Если животное напало на

сновидца — у вас появился недоброжелатель.

Сонник Ванги

Данный сонник неблагоприятно трактует козла во сне. Он трактует образ животного, как появление злого духа и упадок моральных ценностей. Видеть в сновидении козла, который блеет, означает

встречу со сластолюбивым или злым старым человеком.

Бежать от козла и испытывать

боязнь перед ним во сне — изменившаяся сексуальная жизнь не приносит радости,

причиняет дискомфорт. Видеть, как вы ведете козла, привязанного к

веревке — вы слишком обольщаетесь насчет себя и считаете себя хорошим

человеком.

Сонник Миллера

К чему снится козел по Миллеру? Данный сонник говорит о том, что этот символ означает тесную связь с предками и единение с природой. Наблюдать за потасовкой нескольких козлов во

сне — поход в заведение или клуб закончится большими неприятностями.