 

Юрьев день: традиции и приметы 9 декабря

09.12.2021, 6:06, Разное
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История

Чтобы узнать, какой сегодня праздник, следует вспомнить историю. Празднование дня Георгия Победоносца 9
декабря установил киевский князь Ярослав
Мудрый в 11 веке. Эту дату в православии посвятили освящению Георгиевского
храма в 1051-1054 годах в Киеве.

Что нельзя делать 9 декабря

Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя оставаться в должниках. Кроме того, не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Также запрещено лежать и бездельничать. В этот православный праздник нельзя использовать расчески и ножницы.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник существует множество поверий и примет. В народе День Георгия Победоносца
называют Юрьев день или Егорий Зимний.Наши предки верили, что 9 декабря зима окончательно вступает в свои права и начинаются
настоящие холода.

В этот православный праздник было принято,
выезжая по делам, служить молебен о благополучии на предстоящий путь. Также до Юрьева дня нужно было раздать все долги,
иначе можно было прожить всю жизнь в должниках. К 9 декабря старались обить все двери войлоком или рогожей,
законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в избу.

  • Если в этот день холодно, то зима обещает быть очень суровой и долгой.
  • Услышать волчий вой недалеко от дома – к
    сильным морозам.
  • Иней на земле на Юрьев день – к хорошему
    урожаю.
  • Сильный ветер 9 декабря – к трескучим морозам.
  • Если на 9 декабря весь день метет
    метель, то будет раннее поение пчел.


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