Указатели на таджикском и узбекском снизили загруженность двух станций на 50%

Дублирование указателей на таджикский и узбекский языки помогло разгрузить на 50% вестибюли станций московского метро «Прокшино» и «Лесопарковая». Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного метрополитена.

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«От станций «Лесопарковая» и «Прокшино» до крупнейшего в РФ Московского миграционного центра в Сахарово следуют регулярные автобусные маршруты. Основной язык на указателях — русский.

Дублирование надписей еще на два языка существенно улучшило качество работы этих станций метро: загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50%», — рассказали там.

По данным метрополитена, благодаря дублированию информации на указателях снизились на 40% очереди в кассы и на столько же стало меньше обращений иностранцев в кассы за справочной информацией.

«Надписи на указателях этих станций на русском языке нанесены черным шрифтом, размер которого на 30% больше дублируемых языков. Вспомогательные надписи нанесены светло-коричневым цветом», — указали в пресс-службе московского метро. .

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Надписи на указателях станций «Прокшино» и «Лесопарковая» продублировали на таджикском и узбекском языках в сентябре этого года. В пресс-службе дептранса ранее тоже объяснили, что это сделали для удобства передвижения мигрантов, которые едут в Сахарово.

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