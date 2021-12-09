 

Указатели на таджикском и узбекском снизили загруженность двух станций на 50%

09.12.2021, 6:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дублирование указателей на таджикский и узбекский языки помогло разгрузить на 50% вестибюли станций московского метро «Прокшино» и «Лесопарковая». Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного метрополитена.

Фото из соцсетей

«От станций «Лесопарковая» и «Прокшино» до крупнейшего в РФ Московского миграционного центра в Сахарово следуют регулярные автобусные маршруты. Основной язык на указателях — русский.

Дублирование надписей еще на два языка существенно улучшило качество работы этих станций метро: загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50%», — рассказали там.

По данным метрополитена, благодаря дублированию информации на указателях снизились на 40% очереди в кассы и на столько же стало меньше обращений иностранцев в кассы за справочной информацией.

«Надписи на указателях этих станций на русском языке нанесены черным шрифтом, размер которого на 30% больше дублируемых языков. Вспомогательные надписи нанесены светло-коричневым цветом», — указали в пресс-службе московского метро. .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жажда местных

Как российская пропаганда раздувает миф о том, что приезжие — насильники и преступники. Исследование «Новой газеты» и «Важных историй»*

О письме главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева мэру Москвы Сергею Собянину стало известно накануне. Глава СПЧ рассказал о «массовых жалобах» на рост миграционного потока из-за переноса Единого миграционного центра Подмосковья в Сахарово.

Надписи на указателях станций «Прокшино» и «Лесопарковая» продублировали на таджикском и узбекском языках в сентябре этого года. В пресс-службе дептранса ранее тоже объяснили, что это сделали для удобства передвижения мигрантов, которые едут в Сахарово.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Рогозин пообещал распилить МКС перед затоплением в океане

26.02 / Эвелина Бледанс оголила интимные части тела на камеру

01.09 / Ученые нашли играющие важную роль в проникновении SARS-CoV-2 в клетку вещества

24.06 / Коктебель – джаза колыбель

03.09 / В Индии нашли древнюю плиту с пугающим 1200-летним посланием на «мертвом» языке

07.10 / Юлия Пересильд с борта МКС рассказала о своих идеях по поправкам в Конституцию

30.12 / В России приняли закон о новой методике расчета МРОТ: что это значит

12.02 / Вовремя предать это не предать, это – предвидеть (израильская народная мудрость)

26.09 / Мнение: Сломанный генератор кризисов, сладкая угроза и санкции против русских троллей

06.03 / Мнение: Пожары в Хамране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика