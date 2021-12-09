Мнение: Путин-Байден: итоги…

И все-таки один итог встречи двух гауляйтеров можно предсказать почти уверенно: на фоне “успехов” в Европе (фронтальный рост смертности от ковида в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии) Россия никак не может оставаться в стороне и думать, что ее не заметят. Поэтому следует ожидать уже в ближайшие дни начала нового (пятого, что ли?) ковидного беспредела – роста смертности в России “от ковида” где-то до 2000 в день.

А то неприлично выходит – по суточной ковид-смертности уже не только Чехия с Венгрией нас обогнали, но уже, в моменте, даже Германия впереди! Поскольку России в новом дивном мире положена роль изгоя, она просто не может быть “отличником по ковиду” – нам это “не по чину”. Думаю, сонный Джо с присущей ему прямотой уже указал потешному Пути-Путу на такую явную несуразность.

Да и законы о куар-кодах будет намного сподручнее принимать под причитания о “зашкаливающей смертности” в России. Так что я ставлю на 2000! Есть слабый шанс, что Путин сумел выторговать порог “1500” – но я не верю, что Вован оказался настолько стоек. Все-таки он тоже уже стареет.