Полцарства за формат

Россияне триумфально выиграли Кубок Дэвиса, но без оговорок не обойтись.



Данил Медведев и Андрей Рублев праздную победу. Фото: Clive Brunskill / Getty Images

И чего они все так радовались, когда Даниил Медведев на «Мадрид Арене» аккуратно поставил победную точку в матче с Марином Чиличем? Даня в этом сезоне взял свой первый турнир «Большого шлема» в США, одолев в финале самого Новака Джоковича. Андрей Рублев стал в Токио олимпийским чемпионом, пусть в миксте с Анастасией Павлюченковой, но золото Олимпиады — это же навсегда. Да и Аслан Карацев, начинавший сезон 112-й ракеткой мира, в Австралии с ходу дошел до полуфинала турнира «Большого шлема», а в Токио в миксте завоевал серебряную медаль. И что по сравнению с этими достижениями победа в Кубке Дэвиса в его нынешнем формате, да еще под флагом Федерации тенниса РФ из-за санкций ВАДА?

Скепсис по отношению к формату выглядит обоснованным. Главный командный турнир мужского мирового тенниса в последние годы постепенно терял и престиж, и популярность, превращаясь в пятое колесо мировой теннисной телеги. Втиснуть финальную часть в жесткий календарь турниров еще и матчи сборных с разъездами становилось все труднее, все больше топ-теннисистов отказывалось от участия, еще хуже, что турнир терял спонсоров. В какой-то момент необходимость переформатирования стала неизбежной, и летом 2018-го в роли спасителя выступила инвестиционная группа «Космос»… звездного защитника футбольной команды «Барселона» Жерара Пике. Компания в партнерстве с японским миллиардером Хироси Микитани выкупила права на проведение Кубка Дэвиса, пообещала старейшему турниру финансовую стабильность сроком на четверть века с «подушкой» в три миллиарда долларов, заручилась поддержкой большинства из 130 национальных федераций и деятельно взялась за перезагрузку.

С этим получилось хуже. Основной формат Кубка Дэвиса больше века оставался неизменным, поэтому реформы были приняты теннисным миром, мягко говоря, без восторга. На смену разъездным матчам до трех побед с пятисетовыми поединками пришел краткосрочный турнир «высшей лиги» с участием разделенных на шесть групп 18 команд. Соответственно секвестировался и формат матчей — до двух побед, с играми из трех сетов.

По аналогии с шахматами — это блиц, концентрированный и удобный для ТВ, но потерявший основательность и солидность.

Иное дело, что очень неоднозначные изменения, как оказалось, были приняты накануне новой пандемической реальности, о которой в 2018-м еще никто не подозревал. Представить полновесный Кубок Дэвиса с разъездами в условиях постоянно меняющихся ограничений было бы гораздо сложнее. Впрочем, и прошедший обкатку в 2019-м новый формат в прошлом году не помог — финальную часть из-за пандемии отменили.

Были еще обстоятельства, не способствовавшие быстрому возвращению Кубка Дэвиса на прежний уровень популярности. Ассоциация теннисистов-профессионалов организовала проведение нового командного турнира — тоже по укороченному и упрощенному формату, но в начале сезона. А переформатированная финальная часть Кубка Дэвиса разместилась в самом его конце, после итогового турнира АТР, когда силы у всех, в том числе у болельщиков, на исходе. Так что спасение пока оказалось половинчатым.

Но это не означает, что от Кубка Дэвиса осталось одно название. Соскучившиеся по большим командным победам сборные быстро сориентировались, поняв, что нововведения — это их шанс. Последний российский триумф был зафиксирован в 2006 году в Москве, в десятых и вовсе было кисло. Оставалось только вспоминать прежние победы, особенно первую и самую фантастическую — в парижском «Берси»-2002, когда Михаил Южный в пятом решающем матче с Полем-Анри Матье невероятным образом отыгрался со счета 0:2. И сейчас, когда наконец подросло и окрепло новое конкурентоспособное поколение, стало возможным вновь увидеть триумфальную командную работу.

Настрой дала женская команда, в Праге выигравшая аналог Кубка Дэвиса — Кубок Билли Джин Кинг, раньше называвшийся Кубком Федерации. Турнир проводился в новом «короткометражном» формате, Анастасии Павлюченковой и компании пришлось поочередно одолеть сборные Канады, Франции, США, а в финале — главного фаворита, Швейцарию. Причем решающее победное очко принесла дебютантка Лидия Самсонова, вырвавшая победу у олимпийской чемпионки Белинды Бенчич. Это было и драматично, и красиво, но повторять подобные приключения в мужском варианте главному человеку в российском теннисе Шамилю Тарпищеву вряд ли хотелось. И под знамена ФТР собралась сборная, состав которой мог устрашить кого угодно:

вторая ракетка мирового рейтинга Даниил Медведев,

пятая — Андрей Рублев,

18-я — Аслан Карацев,

29-я — Карен Хачанов.

Никто из соперников и близко не смог выставить подобного состава.

Да, у сербов был номер один мирового тенниса Новак Джокович, но наличие одного сильного одиночника в новом формате турнира решающего значения не имело. Нужен был и второй, при наличии которого решающий парный матч мог и не понадобиться. Опасность для сборной РФ была лишь в том, что Медведев и Рублев в Мадрид приехали после итогового турнира в Турине на фоне дикой усталости, а рейтинговое преимущество над соперниками как раз уверенности не добавляло. Наоборот, для импульсивного Рублева это было дополнительным источником волнений: а вдруг не оправдает ожиданий?

Когда на групповом этапе «застрельщик» Рублев проиграл 40-летнему (!) Фелисиано Лопесу, которому помогла неистовая поддержка 10 тысяч испанцев, показалось, что действующие обладатели Кубка Дэвиса могут вытащить и весь матч. Правда, нынче у них в составе не было Рафаэля Надаля, а с 20-й ракеткой мира Пабло Корреньо Бустой Даниил Медведев справился достаточно уверенно. Парную встречу россияне могли и проиграть, так как все равно выходили бы в четвертьфинал, но Рублев и Карацев план героически перевыполнили. И не только оставили Испанию без плей-офф, к глубочайшему разочарованию хозяев, но и помогли тем самым сборной Сербии, опередившей испанцев по дополнительным показателям. Джокович был очень благодарен за то, что российский дуэт не стал играть в поддавки и беречь силы, но еще неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы сербы дошли до финала. Однако команду Джоковича в полуфинале остановили хорваты, вырвавшие победу в парной встрече усилиями олимпийских чемпионов Николы Мектича м Мате Павича.

А россиян не смогли остановить ни шведы, ни немцы. Рублев заставил болельщиков немного поволноваться в четвертьфинале, а Медведев буквально уничтожал соперников. Одно было понятно: в финале до парной встречи дело доводить не надо. Андрею противостоял отчаянный 23-летний Борна Гойо, Даниилу — умудренный опытом недавний финалист Кубка Кремля и победитель турнира в Санкт-Петербурге 33-летний Марин Чилич. Обе встречи прогулкой и не могли оказаться, хотя Медведеву на этот раз предсказуемо пришлось тяжелее: Чилич — далеко не подарок, первая подача у него убойная, как и кросс справа. Хорватские олимпионики очень надеялись, что судьба финала решится именно в парном поединке, но Медведев не позволил этого сделать. Вот так спустя 15 лет купленная в начале прошлого столетия Дуайтом Филли Дэвисом на личные деньги «Серебряная салатница» вернулась в Москву — к вящей радости всех российских любителей тенниса и не только их.

Я бы не назвал эту победу великой, но и принижать ее значение не стоит. Теннис — сугубо индивидуальный вид спорта, чувство команды здесь — вещь тонкая и не всем подвластная. Не зря же ребята в один голос говорили, что они ловили кайф от атмосферы в команде. Даниил Медведев вовсе назвал последние недели лучшими в своей карьере. Но он был «больше рад за команду, чем за себя».

Такие победы, при всех оговорках и претензиях к формату, приесться не могут.

Теннисисты не виноваты в изменениях формулы, а Кубок Дэвиса по факту остается командным чемпионатом мира. Нашим повезло, что сильнейшим по рейтингу личным конкурентом лидера россиян оказался Корреньо Буста, у Джоковича не было сильного напарника, а Александр Зверев не захотел усилить сборную Германии из-за принципиальной позиции по отношению к новому формату. Но все это не проблемы мужской сборной России, возглавляя которую Шамиль Тарпищев превысил в Мадриде отметку в 100 матчей. Нынешняя его победа вполне выдерживает сравнение с выигрышем хоккейного чемпионата мира (кстати, теннисисты от хоккеистов в новом столетии отстают всего на шаг).

И еще одна деталь. Двойного успеха в один сезон в командных кубках за всю историю большого тенниса добивались три страны: США, Австралия и Чехия. В нынешние времена при измененном формате повторить такое будет очень трудно. В том числе и новым триумфаторам.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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