Видео: Переговоры РФ и США: главное

Переговоры между президентами РФ и США проходили на фоне беспрецедентно жестких заявлений в адрес Москвы со стороны Госдепа. В какой-то момент стало казаться, что кризис в отношениях двух стран теперь еще больше усугубится и дело дойдет до «экстремальных санкций», но все закончилось скорее хорошо, чем плохо. Теперь мяч на американской стороне.

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