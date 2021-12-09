Видео: Переговоры РФ и США: главное

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09.12.2021, 5:14, Новости дня
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Переговоры между президентами РФ и США проходили на фоне беспрецедентно жестких заявлений в адрес Москвы со стороны Госдепа. В какой-то момент стало казаться, что кризис в отношениях двух стран теперь еще больше усугубится и дело дойдет до «экстремальных санкций», но все закончилось скорее хорошо, чем плохо. Теперь мяч на американской стороне.

Теги: 

Владимир Путин
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Джо Байден
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переговоры
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Дмитрий Бавырин



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