Украинский депутат: Путин и Байден решили судьбу Украины без Зеленского

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в Facebook опубликовал пост о том, что никто не имеет права решать будущее украинской нации без ее участия, публикация появилась после переговоров президентов РФ и США, состоявшихся 7 декабря.

«Никто в мире – ни друзья, ни враги – не имеет права решать судьбу и будущее нашего государства и нашей нации без нас и за нас. Если это происходит сейчас – то исключительно потому, что мы, украинцы, позволяем это, унижая и недооценивая себя и свои полномочия. Никто не будет уважать тебя, если ты сам себя не уважаешь», – говорится в публикации.

Далее депутат предложил продвигать заголовок голландского издания NRC: «Президент, которому нельзя говорить. Путин и Байден говорят об Украине, а где Зеленский? Бывший телекомик между двумя супергосударствами».

Ранее сообщалось, что переговоры между президентами РФ и США продолжались более двух часов. Лидеры стран обсудили вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании ситуации на Украине.

Ранее лидер «Радикальной партии» заявлял, что Зеленский планировал ввести в стране военное положение с 1 декабря. Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия позже подчеркнул, что президент сможет мобилизовать резервистов без объявления военного положения в случае необходимости.