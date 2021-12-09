 

Мнение: Украина и ковид

09.12.2021, 5:12, Разное
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Зеленский показывает, как бороться с ковидом

Очень интересные цифры по ковид-смертности поступают от нашего соседа Украины. Похоже, у них сейчас вовсю проявляется “монгольский феномен” вакцинации. Все помнят Монголию? Там вплоть до лета с.г. почти не было вакцинации, как, впрочем, и самого ковида, во всяком случае, смертей от него. Но потом, под давлением международных организаций, Монголию стали усиленно загонять на проколку – и дело пошло: к осени из ничего вдруг резко выросла и заражаемость, и смертность.

На Украине что-то подобное, судя по цифрам. С октября за украинцев взялись всерьез, погнали массово на проколку (а то страна преступно манкировала данным мероприятием, были какие-то позорные цифры привитости на уровне 13-15%) – и дело, что называется, пошло с огоньком! А заодно как на дрожжах росла и смертность. В ноябре на Украине царил вообще какой-то беспредел: пик по смертям случился 16 ноября – 865 в сутки (это как в России 3 тыс.). Но и далее почти так же “весело”: 650, 700, 800 в сутки – весь ноябрь. А если оглянуться назад – за все время “эпидемии”, начиная с марта прошлого года, на Украине НИКОГДА не было даже 500 смертей в день от ковида. А в ноябре – практически ни одного дня, когда было НИЖЕ 500 смертей, а по большей части – выше 600.

Вакцинация, что вы хотите. Очень действенная и эффективная процедура. Причем эффект виден почти сразу.

Кстати, о России цифры говорят примерно то же. После июня административным кнутом погнали всех на вакцинацию – почти сразу поперла вверх и смертность, причем в 2 раза за месяц, выше, чем на Украине.

Смотрите на графики, господа – официальные, заверенные ВОЗ цифры ведь не врут. Корреляция налицо. На сегодня, если верить цифрам, на Украине “чешский” уровень смертей от ковида в сутки – примерно вдвое выше, чем в России. Отползли от венгерского уровня – молодцы.

И вопрос к друзьям-украинцам: если уж у вас с ростом вакцинации вдвое – с 14 до 28% – так невероятно скакнула смертность, что ж будет, если она вырастет еще вдвое? До 1000 в день дойдет?!

Источник: Размышления вольного социолога



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