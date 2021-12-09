Московское метро раскрыло пользу указателей на таджикском и узбекском языках

Надписи на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая» выполнены на русском, таджикском и узбекском языках, это помогло разгрузить их вестибюли на 50%, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

«От станций «Лесопарковая» и «Прокшино» до крупнейшего в РФ московского миграционного центра в Сахарове следуют регулярные автобусные маршруты. Основной язык на указателях – русский. Дублирование надписей еще на два языка существенно улучшило качество работы этих станций метро: загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50%», – приводит сообщение «Говорит Москва».

Отмечается, что об этом говорится в письме метрополитена в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в ответ на обращение его председателя Валерия Фадеева.

Кроме того, благодаря дублированию информации на указателях также на 40% снизились очереди в кассы, на 40% стало меньше обращений иностранцев в кассы за справочной информацией, сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев в письме на имя мэра Москвы Сергея Собянина потребовал убрать из столичного метро вывески на узбекском и таджикском языках.