 

Московское метро раскрыло пользу указателей на таджикском и узбекском языках

09.12.2021, 4:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Надписи на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая» выполнены на русском, таджикском и узбекском языках, это помогло разгрузить их вестибюли на 50%, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

«От станций «Лесопарковая» и «Прокшино» до крупнейшего в РФ московского миграционного центра в Сахарове следуют регулярные автобусные маршруты. Основной язык на указателях – русский. Дублирование надписей еще на два языка существенно улучшило качество работы этих станций метро: загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50%», – приводит сообщение «Говорит Москва».

Отмечается, что об этом говорится в письме метрополитена в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в ответ на обращение его председателя Валерия Фадеева.

Кроме того, благодаря дублированию информации на указателях также на 40% снизились очереди в кассы, на 40% стало меньше обращений иностранцев в кассы за справочной информацией, сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев в письме на имя мэра Москвы Сергея Собянина потребовал убрать из столичного метро вывески на узбекском и таджикском языках.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / В РЖД объяснили сбой в работе сайта РЖД сообщением о 10-дневных майских праздниках

14.09 / ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в мире

16.07 / Город в США пообещал выплатить репарации афроамериканцам

13.07 / УФСИН объяснило шум ночью из СИЗО Кресты в Петербурге финалом ЧЕ-2020 по футболу

19.07 / Тихановская инициировала международное расследование по Белоруссии

04.08 / У россиян не возникло ажиотажного спроса на туры в Турцию

08.07 / Московская биржа открылась снижением

27.12 / Соратница Навального Соболь вышла из изолятора. С ней провели 12 следственных действий и шесть допросов

27.08 / На Кубани обсудили проведение форума «Сильные идеи для нового времени»

03.06 / Эрдоган заявил, что получил три прививки от COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика