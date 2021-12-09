Роскосмос раскрыл стоимость оформления «путевки» на Восточный

Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный для взрослых граждан РФ составляет менее 10 тыс. рублей, для ребенка – менее 5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный, согласно приложению к приказу ФГУП «ЦЭНКИ» (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), <…> для взрослых граждан РФ с учетом услуг туроператора составляет менее 10 тыс. рублей, на ребенка – не более 5 тыс. рублей», – приводит слова представителя пресс-службы Роскосмоса ТАСС.

Как уточнили в госкорпорации, стоимость посещения космодрома группой в 100 человек с учетом полноценной туристической программы и с транспортным обслуживанием во время пусковой кампании составляет 674 тыс. 110 рублей. «То есть 6741 рубль на одного человека», – пояснили в пресс-службе. В Роскосмосе подчеркнули, что с апреля 2020 года въезд на территорию ЗАТО Циолковский строго ограничен.

Накануне на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых студент МФТИ посетовал на закрытость отечественных научных центров, что мешает популяризации науки. В качестве примера студент МФТИ привел тур на космодром Восточный, стоимость которого на три-четыре дня составляет порядка 100 тыс. рублей, причем большая часть этой суммы, по его словам, уходит на оформление разрешения.

Глава государства высказался за развитие туризма на Восточный, выразив мнение, что для развития космодрома и специального туризма на него в первую очередь необходимо достроить взлетно-посадочную полосу. Он признал, что на Восточном с транспортной доступностью «пока сложно», но заверил, что «это временные сложности».