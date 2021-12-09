Мнение: Сбер подминает ЖЖ

Господам ваксерам осталось недолго терпеть богопротивного Сапожника в ЖЖ. Тенденция на замалчивание “слишком острых” тем, о которой я уже говорил, оформляется всё яснее и четче. Все-таки не зря произошла смена собственника, и ЖЖ перешел в руки товарища Грефа и Сбербанка.

Обратите внимание на последние мои 4 (!) поста о ковиде – про Германию, Чехию, Украину и т.п. Ни один из них не то что “не попал в топ” – бог бы с ним; все четыре вообще оказались вне рейтинга ЖЖ. ЖЖ их как бы “не заметил”. Причем забавно – один все-таки влетел в Топ, причем сразу в первую десятку – и спустя буквально час был из нее поспешно выкинут. И заодно – из рейтинга вообще.

Это цензура, друзья. Пока – максимально мягкая. Я отдаю должное старику ЖЖ – он сопротивляется как может. Но нет – силы слишком неравны, я понимаю. Чем безумнее и откровенно нелепее становится всё – ковид-статистика, требование “всем привиться”, обоснование “необходимости куар-кодизации” и т.п. – тем сильнее будут брать под контроль соцсети. Тем более, что их зажимают с двух сторон: российские (ВК, Дзен, ЖЖ) будут прореживать цензоры от правительства, западные (ФБ, Ютуб, Инстаграм) – не нуждаются в цензорах со стороны, они сами – воплощенная цензура.

Исключение из рейтинга “совсем” – это, конечно, пока самая мягкая форма воздействия. Но, как говорил еще Лев Толстой, “снижая идеал по своей слабости – никогда нельзя найти того предела, на котором следует остановиться”.