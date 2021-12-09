 

Около трех тысяч вопросов задали жители главе Владимирской области

09.12.2021, 3:46, Новости дня
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Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев ответил на вопросы жителей региона в рамках первой «Прямой линии». Всего Авдееву поступило около 3 тыс. вопросов, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Судя по статистике, самые актуальные темы касаются сферы здравоохранения, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства, жилья – всего, что влияет на уровень жизни во Владимирской области, на ее привлекательность для людей и бизнеса», – говорится в сообщении на сайте администрации Владимирской области.

По итогам «Прямой линии» Авдеев дал целый ряд поручений руководителям органов исполнительной власти региона, главам местных администраций. Среди таких вопросов – ремонт дороги в поселке Мстера Вязниковского района, выплаты парам-юбилярам совместной жизни, ситуация вокруг больницы в поселке Никологоры Вязниковского района, которая, по словам местных жителей, осталась без врачей, ремонт Дома культуры в селе Борисовское Суздальского района и установка детской горки в городе Карабаново.

Глава региона обозначил, что все вопросы, поступившие на «Прямую линию», независимо от того, озвучены ли они в эфире, будут рассмотрены, и их авторы получат обратную связь.

Он также подчеркнул, что именно общение с жителями задает векторы для работы органов власти всех уровней, позволяет объективно оценивать ситуацию и держать руку на пульсе области.

Авдеев также анонсировал, что «Прямые линии» будут проводиться на регулярной основе.



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