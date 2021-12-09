В Москве таксист выволок пассажирку за волосы из машины и толкнул в лужу

Водитель «Яндекс.Такси» в ходе конфликта с потенциальной пассажиркой в Москве ударил садившуюся в салон девушку дверцей машины, схватил ее за волосы, выволок из автомобиля и толкнул в лужу на проезжей части дороги, информирует интернет-издание Readovka.

«У ТРЦ «Каширская плаза» таксист «Яндекса» повздорил с пассажиркой. Та пнула дверцу автомобиля ногой, после чего водитель вышел из машины, ударил садившуюся в салон девушку дверцей, вытащил ее обратно и бросил прямо в лужу на проезжей части дороги», – информирует Readovka в своем Telegram-канале.

«Поскольку девушка не уходила, водитель со словами «Ты еще хочешь?!» и (…) угрожающе двинулся на нее, чтобы ее припугнуть, а затем вернулся в машину», – информирует издание.

Кроме того, в среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий лицам с судимостью за некоторые преступления работать водителями такси, передает ТАСС.

Инициатива предусматривает различные ограничения «на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами» для водителей городского общественного транспорта и таксистов. Для первой категории лиц (водители автобусов, троллейбусов, трамваев) такой запрет влечет неснятая или непогашенная судимость за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, «а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств – членов ЕАЭС».

Для водителей такси перечень преступлений, влекущих ограничения, расширен – в него включены убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). В пояснительной записке отмечается, что вопрос в отношении других иностранцев «урегулирован посредством установления запрета на получение разрешения на работу и патента иностранными гражданами, имеющими судимость за совершение преступлений на территории РФ либо за ее пределами».

Законопроектом устанавливается обязанность лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение указанных преступлений, при поступлении на работу «предъявлять работодателю оригинал или заверенную копию документа о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования». Также вводится обязанность работодателя по отстранению от работы сотрудника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что он подвергается уголовному преследованию за указанные преступления.

Как уточнили в кабмине, перечень преступлений был подготовлен на основании предложений правоохранительных органов с учетом степени общественной опасности, возможности сопоставления с уголовными кодексами стран ЕАЭС, а также с учетом статистики о числе осужденных лиц и рецидивах преступлений, полученной от Минюста России. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Госдума на заседании в среду также приняла сопутствующие поправки в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Напомним, в сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект, который запретит водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также водителями общественного транспорта. Ранее Минтранс предложил ввести ответственность служб заказа такси перед пассажирами, связанную с возникновением ущерба для пассажира и его имущества, вреда здоровью и жизни пассажира.