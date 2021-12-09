 

Власти Киева провели проверку состояния бомбоубежищ

09.12.2021, 3:46, Новости дня
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Специальная комиссия проверила в среду состояние сооружений гражданской защиты столицы Украины для укрытия населения, сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Киеве.

«В Киеве проведена проверка простейших сооружений гражданской защиты города для укрытия населения. В последние дни участились случаи обращения граждан и представителей СМИ в Киевскую городскую госадминистрацию по поводу того, чтобы побывать на одной из проверок санитарно-технического состояния и комплектования сооружений двойного назначения, простейших укрытий и хранилищ», – приводит текст сообщения ТАСС.

В ГСЧС Украины добавили, что была создана комиссия, в которую вошли представители ГСЧС, городской администрации Киева, СМИ и общественности. В среду прошла проверка в трех районах украинской столицы. Оценивалось техническое состояние сооружений, наличие указателей и информационных табличек, а также соответствие мест расположения объектов интерактивной карте Google.

«При осмотре защитных сооружений наибольшее внимание было уделено проверке входов и выходов, систем вентиляции и водоснабжения, канализации и отопления, систем связи и оповещения, инженерных сетей и строительных конструкций», – отметили в ведомстве. По его данным, всего в Киеве 514 хранилищ и противорадиационных укрытий и более 5 тыс. сооружений двойного назначения и простейших укрытий.

Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что РФ якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы РФ к западу от Урала».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.



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