Мнение: Тоска по лимиту

Слушаю краем уха репортаж “Матча” о последней игре Зенита в Лиге Чемпионов с Челси. Комментатор под рев трибун частит:

– Азмун оставляет мяч Малкому… Вот – Дуглас Сантос, и Клаудиньо у мяча… Удар! Мимо…”

Хорошо использовать как тест для людей, далеких от российского футбола – с просьбой угадать, о футболистах какой команды говорил комментатор. Думаю, почти все скажут, что речь, конечно, шла о футболистах Челси. Но нет, как вы уже догадались, все перечисленные – “Зенит”. В составе Зенита вообще было всего трое россиян – вратарь, защитник и полузащитник. Всё нападение – иностранцы.

Всё понимаю, не понимаю одного: почему за эту команду надо болеть нам – тем, которые из России? Газпром понакупил бразильцев – и что теперь? При чем тут Питер? Неизвестно.

Все-таки клубный футбол без нормального лимита на легионеров (хотя бы (хотя бы – не менее 9 футболистов одной страны на поле одновременно) – удивительно бессмысленное зрелище. Прежде всего теряется смысл понятия “клуб”. “Клуб” – это что? По всему выходит, что клуб – это просто некая сумма денег, счет в банке.

Но как можно болеть за счет в банке?! Сколько я ни спрашивал болельщиков – никто не в состоянии не то что ответить, но даже понять вопрос. “Ответом ему было мычание”.

UPD. Надо сказать, что в конце тренер Семак все ж поимел совесть и выпустил еще пару россиян – Мостового и Оздоев. Он и забил последний гол – действительно шикарный, всё как я люблю.