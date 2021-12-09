Мнение: Обвал фронта в Южном Марибе

Хуситы взяли восточную часть горного района Джабаль-аль-Балак.

Потерпев неудачу с лобовыми атаками, хуситы сменили пластинку и обошли его с востока, смяв слабую завесу из опорников и ударив во фланг и тыл обороняющимся на высотах, что привело к стремительному обрушению обороны и откату деморализованных сил на северо-запад.

Помимо традиционных ударов дронов и баллистических ракет, хуситы преподнесли противнику сюрприз, применив в бою вертолет Ми-24, чего прямо скажем никто не ожидал. Как пишут, вертолет успешно несколько раз отрабатывал по скоплениям пехоты и опорным пунктам в условиях фактически отсутствующей ПВО, так как противник был совершенно не готов к встрече ударного вертолета.



Yippee-kai-yay, motherfucker! Видео с ударом вертолета тут https://twitter.com/zero_hour2020/status/1468327577962135552

Про-иранские источники заявляют, что это вертолет старой йеменской армии, который был отремонтирован с помощью инженеров КСИР.

Таким образом, хуситы взяли часть последнего естественного препятствия на пути к Марибу. С занятых высот уже открывается вид на пригороды столицы провинции. Командование хуситов заявляет, что "Решающие часы для Мариба близки" и отмечает тяжелые потери интервентов в интенсивных боях. Также заявляется, что некоторые лидеры племен и главари наемников уже ищут возможности договориться с правительством в Сане. Пропаганда хуситов призывает колеблющихся торопиться с решением своей судьбы, поскольку силы оккупантов и коллаборационистов в Марибе "приближаются к своему краху".



Схема обхода оборонительной позиции.



Схема оборонительной позиции прикрывавшей Мариб с юга.

Командование хадистов несмотря на очередную неудачу с удержанием статичного фронта, заявляет, что это временная военная неудача и хадисты будут сражаться за Мариб. Сейчас идет спешная переброска еще двух бригад с востока для усиления южного обвода обороны города и недопущения выхода хуситов к главной трассе снабжения всей марибской группировки.

Стоит также отметить, что ПВО хуситов вчера сбила еще один БПЛА Scan Eagle (в 2021-м году уже 7-й), а сегодня завалила еще один китайский дрон CH-4. Саудиты за 2 дня нанесли на этом направлении более 80 авиаударов, но они лишь замедлили, но не остановили хуситов.

И еще.

Саудиты давеча отчитались, что смогли сбить 2 баллистические ракеты выпущенные хуситами по Эр-Рияду. Работали ЗРК "Пэтриот PAC-3".

При этом хуситы заявляют об успешных атаках беспилотников по целям в юго-западной Саудовской Аравии, где им удалось преодолить зонтик ПВО. Всего по целям в Саудовской Аравии было запущено 25 дронов-камикадзе и несколько баллистических ракет по целям в Эр-Рияде, Таифе, Джизане, Наджране и Асире.

По Эр-Рияду было запущено 6 дронов "Самад-3" и несколько ракет "Зульфикар". Их целями были здание МО Саудовской Аравии, аэропорт имени короля Халида и ряд других целей. Так как саудиты отчитатались лишь о двух сбитых ракетах, надо понимать, что все остальное так или иначе прошло через зонтик ПВО.

Еще 6 БПЛА "Самад-2" и "Самад-3" были нацелены на авиабазу "Король Фахд" в Таифе и объекты Saudi Aramco в Джидде.

Остальные ракеты и дроны были нацелены на объекты саудовской армии и промышленной инфраструкуры в Асире, Джизане и Наджране.

Командование хуситов призывает граждан Саудовской Аравии держаться подальше от военных и промышленных объектов, которые являются законными военными целями и так будет продолжаться, пока Саудовская Аравия не прекратит бомбардировки Йемена.

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