В Норвегии обнаружен огромный дом викингов

Напомним, что примерно три года назад на территории Норвегии менее чем в 90 километрах от Осло обнаружили древний корабль викингов. А теперь, продолжая археологические исследования, ученым удалось найти еще и дом викингов.

Речь идет об огромном сооружении длиной около 60 метров, поясняют специалисты. Дом относится к образцам архитектуры позднего железного века.

Разумеется, речь идет о железном веке с точки зрения развития скандинавской культуры, так как дому-то полторы тысячи лет. Изучение руин проводят специалисты Норвежского института исследования культурного наследия. Рядом еще обнаружено несколько фундаментов, на которых стояли дома чуть поменьше. В длину они от 15 до 30 метров.