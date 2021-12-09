 

Американская ракета вывела на орбиту прототип спутника скоростной лазерной связи

09.12.2021, 3:37, Новости дня
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Как сообщили в NASA, во вторник американская ракета ULA Atlas V вывела на околоземную орбиту спутник для обеспечения лазерной связи.

Речь идет о прототипе космического аппарата связи такого рода, поясняют эксперты. Если данный аппарат продемонстрирует возможность стабильной работы, можно будет подумать о создании действующей системы.

Ранее источники сообщали о том, что новая лазерная система передачи данных через спутники значительно увеличивает скорость соединения. Также известно, что лазерная связь будет использована Соединенными Штатами в военных целях. Однако в будущем, по мнению ученых, лазерные системы полностью вытеснят устройства, передающие сигналы при помощи радиоволн.



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