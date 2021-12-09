Ярош: Вот, отразим широкомасштабное вторжение Эрефии… сожжем Москву… и уйду на пенсию

“Вот, отразим широкомасштабное вторжение Эрефии [РФ]… сожжем Москву… и уйду на пенсию. Все. Хватит. С 1988 года у меня “горячий стаж”. Хочу забавлять внуков и не воевать, – написал Ярош. – Буду реализовывать программу “большое садоводство”.

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Ярош был главой “Правого сектора” в 2013–2015 годах. Принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, которые начались в апреле 2014 года. В январе 2015 года получил осколочное ранение в Донецкой области.

В 2015 году вышел из “Правого сектора”, заявив, что осуждает “псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина”. После выхода из “Правого сектора” основал новое движение – “Державна ініціатива Яроша”, а также добровольческое военное формирование “Украинская добровольческая армия”.

В 2014 году баллотировался в президенты Украины, набрал 0,7% голосов избирателей. В 2014 году был избран народным депутатом в одном из мажоритарных округов в Днепропетровской области.

В ноябре 2021 года стал советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе и прозрачности намерений.

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