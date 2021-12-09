В Госдепартаменте США обсудили с ЕС и НАТО ответ РФ в случае ее вторжения в Украину

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте ведомства.

“Они [Блинкен и Мишель] выразили обеспокоенность из-за наращивания Россией военных сил вокруг Украины и отметили необходимость того, чтобы Россия прекратила эскалацию и вернулась к дипломатии, в том числе к полному выполнению Минских договоренностей, которые являются лучшим способом разрешения конфликта на Донбассе”, – отметил Прайс.

В среду Блинкен побеседовал также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, подчеркивается в сообщении Прайса.

“Они обсудили звонок 7 декабря между президентом [Соединенных Штатов Джо] Байденом и президентом России [Владимиром] Путиным, а также варианты ответа НАТО на дальнейшую агрессию России против Украины”, – рассказал пресс-секретарь Госдепартамента США.

Контекст:

Путин и Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что если Путин хочет увидеть поставки газа по “Северному потоку – 2”, возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.

Байден сказал Путину, что США готовы сейчас сделать то, чего не сделали в 2014 году, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, реагируя на реплику об аннексии Россией Крыма.

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