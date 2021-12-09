Россиянка Анна Кикина полетит в космос на Crew Dragon в 2022 году

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что она хочет отправить в космос единственную женщину-космонавта РФ Анну Кикину на американском корабле Crew Dragon в 2022 году. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит в 2022 году свой первый полет, и мы думаем, что она осуществит его на корабле Crew Dragon», — сказал Рогозин. По его словам, соответствующее решение уже принято. Рогозин добавил, что американский астронавт отправится в космос на российском корабле.

В конце ноября, как сообщил ТАСС, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что полеты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов — на «Союзах» начнутся не раньше осени следующего года. Он объяснял, что вопрос перекрестных полетов требует согласования с правительством, чем на тот момент и занималась российская госкорпорация.

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