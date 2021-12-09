Байден: У США и НАТО нет обязательств отправлять войска на Украину

США и НАТО не имеют обязательств отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации, сообщил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.

«У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьей (Устава НАТО), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть, я имею в виду, на Украину», – цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента РФ Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.