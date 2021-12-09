 

Байден: У США и НАТО нет обязательств отправлять войска на Украину

09.12.2021, 3:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США и НАТО не имеют обязательств отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации, сообщил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.

«У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьей (Устава НАТО), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть, я имею в виду, на Украину», – цитирует его ТАСС. 

Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента РФ Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Жертвами стрельбы в Вашингтоне стали три человека

27.02 / Данилов рассказал, что рассмотрят на следующем заседании СНБО

01.01 / До марта 2022 года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса 23 млн человек – Ляшко

11.03 / Весенняя волна COVID-19 может стать национальной катастрофой – НАН Украины

07.03 / Названы самые убыточные отрасли 2020 года

27.06 / Двери храмов распахнулись на Кубани

23.07 / Рубль на открытии торгов незначительно подешевел к доллару

18.03 / Хакеры сумели взломать игровую консоль PlayStation 4

28.10 / В Apple Music for Artists исправили карту с “российским” Крымом

10.07 / Компания BMW назвала дату выхода электрического кроссовера iX3

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика