 

«Наконец-то домой»: IKEA опубликовала рекламу с Ангелой Меркель

09.12.2021, 3:02, Новости дня
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Компания по производству мебели IKEA в Германии выпустила рекламу с бывшим канцлером страны Ангелой Меркель.

Компания советует выбрать кресло Strandmon, чтобы получит удовольствие от выхода на пенсию. Таким образом IKEA попрощалась с канцлером, информирует издание Watson.

На фото видна Меркель, сидящая в кресле, она спокойно смотрит в окно. Вверху есть надпись: «Наконец-то домой». Реклама была опубликована 8 декабря, в день, когда канцлером стал Олаф Шольц.

Рекламную кампанию выпустила не только IKEA, но и немецкий бренд по уходу за волосами Taft. Компания опубликовала креативный видеоролик. На нем политик поправляет прическу, используя лак для волос и спешит по делам. «16 лет сильной фиксации», – гласит слоган ролика.

 



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