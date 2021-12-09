«Наконец-то домой»: IKEA опубликовала рекламу с Ангелой Меркель

Компания по производству мебели IKEA в Германии выпустила рекламу с бывшим канцлером страны Ангелой Меркель.

Компания советует выбрать кресло Strandmon, чтобы получит удовольствие от выхода на пенсию. Таким образом IKEA попрощалась с канцлером, информирует издание Watson.

На фото видна Меркель, сидящая в кресле, она спокойно смотрит в окно. Вверху есть надпись: «Наконец-то домой». Реклама была опубликована 8 декабря, в день, когда канцлером стал Олаф Шольц.

Рекламную кампанию выпустила не только IKEA, но и немецкий бренд по уходу за волосами Taft. Компания опубликовала креативный видеоролик. На нем политик поправляет прическу, используя лак для волос и спешит по делам. «16 лет сильной фиксации», – гласит слоган ролика.