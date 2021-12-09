 

Мнение: Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны

09.12.2021, 3:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Относительно вызова на допрос в прокуратуру Москвы украинского журналиста Романа Цимбалюка.
Как сообщает канал "Системный пестицид" https://t.me/pezdicide/11, причина оказалась весьма банальной – Цимбалюк являлся агентом Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины.

Причем спалился Цимбалюк совсем уж примитивно.
Он подал заявку на получение кредита в "Альфа-Банке" указав в ней адрес здания, в котором расположено ГУР МОУ. Его автомобиль также оказался зарегистрирован по адресу воинской части, которая расположена там же, где и здание ГУР МОУ.

"Не нанимайте на эту работу полных идиотов".

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Доктор Маркус раскрыла секреты, улучшающие сексуальную жизнь

08.06 / Как сподвигнуть себя на уборку: лайфхаки от профессионалов

11.10 / Девушка решила удивить парня новостью о своей беременности, но кажется, после такого он никогда не возьмет в рот мороженное

12.08 / Орех назвали самым полезным и продлевающим жизнь продуктом для перекуса

12.09 / Мнение: Исключить

11.10 / Беременная Наталья Подольская напугала поклонников отсутствием волос на голове

15.09 / Ритм нескольких сердец может синхронизироваться при прослушивании людьми одной истории

27.02 / Северокорейские санкции против России будут действовать до урегулирования ситуации с дрезиной

23.06 / Берем тренд и учитываем тип фигуры: как выбрать идеальное летнее платье

19.10 / Пропавших после крушения судна в Баренцевом море ищут вертолеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика