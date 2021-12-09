Мнение: Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны

Относительно вызова на допрос в прокуратуру Москвы украинского журналиста Романа Цимбалюка.

Как сообщает канал "Системный пестицид" https://t.me/pezdicide/11, причина оказалась весьма банальной – Цимбалюк являлся агентом Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины.

Причем спалился Цимбалюк совсем уж примитивно.

Он подал заявку на получение кредита в "Альфа-Банке" указав в ней адрес здания, в котором расположено ГУР МОУ. Его автомобиль также оказался зарегистрирован по адресу воинской части, которая расположена там же, где и здание ГУР МОУ.

"Не нанимайте на эту работу полных идиотов".

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