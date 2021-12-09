Ученые поведали о том, какой силы цунами могут возникать в результате глобального потепления

Ученые в университете американского штата Вирджиния попытались определить, как повышение уровня Мирового океана, которое произойдет в результате глобального потепления, повлияет на высоту будущих цунами.

Напомним, что самое большое из известных науке цунами образовалось в 1960 году в Чили. Однако приливная волна была настолько мощной, что достигла Японии. А в 2013 году ученые из США смоделировали появления ценами у берегов Аляски в результате землетрясения силой 9,1 балла. Они рассчитали, что такая волна приведет к убыткам на сумму 4,2 млрд долларов в районе Лос-Анджелесса.

При повышении уровня Мирового океана на несколько сантиметров той же разрушительной силой будет обладать цунами, спровоцированное толчком всего в 8 баллов.