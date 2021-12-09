 

В США представили новую систему отслеживания астероидов

09.12.2021, 2:52, Новости дня
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Сотрудники НАСА представили новую более эффективную систему отслеживания астероидов, которые теоретически могут столкнуться с нашей планетой. Напомним, что до си пор астрономы обнаружили в космосе около 28 тысяч таких летящих в пространстве небесных тел. Но проблема в том, что ежегодно данный список пополняется еще тремя тысячами астероидов.

Таким образом, следить за ними «вручную» уже невозможно. Не хватает телескопов и человеческих ресурсов.

Для того чтобы решить проблему, специалисты НАСА предложили особую систему с алгоритмом Sentry-II. С ее помощью можно не только отслеживать траекторию полета, но и с большой точностью прогнозировать вероятность столкновения астероидов с Землей. Также новая система выдаст предупреждение, в случае опасного изменения траектории какого-либо небесного тела.



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