В США представили новую систему отслеживания астероидов

Сотрудники НАСА представили новую более эффективную систему отслеживания астероидов, которые теоретически могут столкнуться с нашей планетой. Напомним, что до си пор астрономы обнаружили в космосе около 28 тысяч таких летящих в пространстве небесных тел. Но проблема в том, что ежегодно данный список пополняется еще тремя тысячами астероидов.

Таким образом, следить за ними «вручную» уже невозможно. Не хватает телескопов и человеческих ресурсов.

Для того чтобы решить проблему, специалисты НАСА предложили особую систему с алгоритмом Sentry-II. С ее помощью можно не только отслеживать траекторию полета, но и с большой точностью прогнозировать вероятность столкновения астероидов с Землей. Также новая система выдаст предупреждение, в случае опасного изменения траектории какого-либо небесного тела.