«Цена ниже, доступ проще» — обозреватель Telegraph объяснил рост наркопотребления в Великобритании

В последние восемь лет длительный спад наркопотребления в Великобритании сменился резким ростом, пишет обозреватель Daily Telegraph Гарри де Кеттвиль. По его словам, основная проблема заключается в росте потребления кокаина ради удовольствия средним классом. Сегодня кокаин доступен как никогда, а его потребление социально приемлемо, констатирует автор статьи. В этом контексте план правительства по борьбе с наркотиками вряд ли будет успешным, полагает журналист.



Reuters

Учитывая, что пандемия и связанные с ней локдауны в основном привели к тому, что «люди среднего класса прятались, а люди из рабочего класса приносили им разные вещи», вряд ли стоит удивляться, что в меню доставки также были включены наркотики, пишет специальный корреспондент Daily Telegraph Гарри де Кеттвиль.

Как показывают официальные данные, ковид не повлиял на торговлю наркотиками и не остановил огромный спрос британцев на запрещённые вещества. По словам обозревателя, за последние восемь лет почти 20-летний спад потребления наркотиков закончился и пристрастие к препаратам начало резко расти.

Сегодня 2,6% взрослых британцев признаются в употреблении кокаина — это на треть больше, чем в 2013 году. И хотя правительство заявило, что его десятилетняя стратегия борьбы с наркотиками будет нацелена на лечение 300 тыс. постоянных наркоманов, для обычных «нюхачей» власти заготовили более жёсткую риторику, отмечает журналист.

«Мы не собираемся сидеть сложа руки, пока у нас есть потребители ради удовольствия, употребляющие наркотики класса А», — отметил Борис Джонсон, предложив новые жёсткие меры. В планах властей изъятие паспортов и водительских прав, чтобы доставить неудобства любителям наркотиков из среднего класса и заставить их задуматься о своей роли в «цепи страданий», из которых состоит наркобизнес. «Эти люди думают, что это преступление без жертв, — заявил премьер-министр. — Это не так. Страна усеяна жертвами».

Однако то, что наркотики убивают, вряд ли является новостью, замечает обозреватель. И чувство вины до сих пор не ограничивало потребление в высшем обществе. «Когда я думаю о слоях торговли кокаином и страданиях, которые она причиняет вовлечённым в неё людям, мне действительно стыдно, но явно недостаточно», — рассказывает одна новоиспечённая мать, которая собирается с пятью друзьями для ежемесячных «кокаиновых бранчей». «Я отделяю одно от другого, — говорит она. — Это горькая правда. Это отдых от моей жизни – и, по крайней мере, сейчас я не собираюсь это менять». И она не одна. «Большое количество людей из моего круга общения – все женщины среднего класса, умные, профессиональные женщины с детьми — занимаются этим», — признаётся собеседница издания.

То, что потребление растёт, не вызывает у журналиста сомнений. Вопрос в том, почему? «Как и на любом рынке, у этой истории есть две стороны – спрос и предложение», — пишет обозреватель. По мнению режиссёра Энтони Левенштайна, предложение подпитывается множеством факторов, от эпидемии проблем с психическим здоровьем до окончания стигматизации наркопотребителей. «Наркотики социально приемлемы», — говорит он. Но самое главное, что они также «очень доступны», добавляет Левенштайн.

Кроме того, свою роль играет окончание гражданской войны в Колумбии, которую правительство страны с 1960-х годов вело с партизанами-коммунистами. К 2013 году военные действия прекратились, а к 2016 году обе стороны подписали историческое мирное соглашение, по условиям которого многие революционеры должны были получить образование и работу. Когда эти обещания не были выполнены, многие занялись выращиванием коки. «Мировое производство кокаина, которое сократилось на 37 процентов за период 2006—2014 годов, более чем удвоилось за период 2014—2019 годов, по оценкам, до 1784 тонн», — отмечает ООН в своём последнем докладе о мировом рынке наркотиков. В настоящее время на Колумбию приходится почти две трети предполагаемого мирового производства кокаина, подчёркивает автор статьи.

Перемирие в гражданской войне в Колумбии привело к возникновению более мелких группировок на рынке производства кокаина. Вмешались албанские банды, и кокаин стал чрезвычайно конкурентным рынком. «Как это часто бывает с конкуренцией, потребитель выиграл: цены упали, качество возросло», — констатирует журналист. Так называемый даркнет — подпольный интернет, доступ к которому осуществляется с помощью специальных браузеров, — стал домом для процветающих торговых площадок, поставляющих продукцию напрямую потребителю — они просто отправляются по почте.

«Но это всё ещё не отвечает на вопрос о спросе, о том, почему 6 процентов наших всё более пуританских, непьющих, практикующих веганство 16-24-летних пробовали это, даже несмотря на то, что избегают других стимуляторов, в частности алкоголя», — пишет обозреватель. «Для них это всё равно что пойти в паб, только дешевле. Когда мы были моложе, кокаин был наркотиком для яппи или тяжёлым наркотиком. Они смотрят на кокаин совсем по-другому. Они вообще не рассматривают его как наркотик класса А», — считает одна мать взрослых сыновей.

Как пишет автор, новая стратегия правительства будет нацелена на университеты. Но в ситуации с таким широким распространением кокаина властям трудно проповедовать его вред, не будучи обвинёнными в лицемерии. Вестминстерский дворец, туалеты которого, как сообщается, покрыты следами употребления кокаина, уже находится на линии огня, отмечает журналист. И премьер-министр, и министр Майкл Гоув признались, что в юности употребляли кокаин.

По мнению Левенштайна, пришло время признать, что полвека объявлений о войне с наркотиками, подобных вчерашним, не работают, а просто обеспечивают политическое прикрытие для провала политики. «Спрос никогда не был выше, стоимость никогда не была дешевле, доступ никогда не был проще. Статистика ясна. Наркотики — это нормальная часть жизни многих людей», — констатирует режиссёр.

По признанию автора, взявшись прочесть 10-летний план правительства по борьбе с наркотиками и дойдя до его середины, он понял, что читал не тот документ. «Этот, почти идентичный во многих отношениях, датировался 1998 годом».