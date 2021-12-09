“Должны быть готовы подставить плечо государству”. Билецкий назвал критерии эффективной теробороны

“Сила территориальной обороны… прежде всего в том, что это легкая пехота, которая используется, действует как легкая пехота и знает свою местность. Знание местности, возможность использовать свою территорию – это одно из основных преимуществ территориальной обороны”, – пояснил Билецкий.

По его мнению, тероборона должна иметь оружие на руках, поскольку скорость мобилизации при полномасштабной войне – критически важный вопрос.

“Есть территориальные бригады на Левобережье, чья техника находится на хранении в Житомирской области. То есть мы понимаем, какие шансы эту технику доставить в бригады в случае полномасштабной, полноценной войны, использования россиянами воздушного пространства”, – сказал Билецкий.

Также он предложил привлечь в формирование гражданских небоевых подразделений общественный сектор. Они смогли бы закрыть “огромную потребность в медиках, врачах, парамедицины” в условиях полномасштабной войны.

“Мы должны в любую минуту быть готовы подставить государству наше плечо. Не власти, но государству, – отметил Билецкий. – Мы должны знать, что делаем это для того, чтобы современный закон о территориальной обороне – неполноценный и неработающий – превратился в нормальный закон о территориальной обороне”.

Отмечается, что по результатам съезда была создана платформа для привлечения патриотических организаций, желающих помочь в развитии территориальной обороны Украины – Общественный штаб обороны.

Контекст:

16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих – на 11 тыс. (до 215 тыс.), из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал их 29 июля.

По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Из-за угрозы вторжения российских войск в СНБО Украины призвали ускорить формирование сил территориальной обороны в соответствии с законом “Об основах национального сопротивления”.

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