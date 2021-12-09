 

Прокурор попросил для фигурантов дела об убийстве Япончика 16 и 17 лет колонии

09.12.2021, 2:19, Новости дня
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Двух фигурантов дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, прокуратура просит приговорить к 16 и 17 годам колонии соответственно, сообщил адвокат одного из обвиняемых Сергей Голышев.

«В ходе прений сторон (гособвинитель) попросил назначить моему подзащитному Муртази Шадании 16 лет колонии строгого режима, а второму обвиняемому – Джамбулу Джанашию – 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – цитирует его ТАСС.

На скамье подсудимых находятся Муртази Шадания и Джамбула Джанашия, они не признают вину.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья – вор в законе Илья Симония (Махо) – с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова.

Для этого он привлек Каху Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Фигуранты наблюдали за Иваньковым и узнали его образ жизни, круг знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. Затем они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова с патронами, автомобиль «Газель», мобильные телефоны для общения между собой.

По указанию Симонии, 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, в который часто ходил Иваньков, и следили за ним. Вечером Бутба из «Газели» выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. От полученных ранений он умер в больнице. Газзаев, Шадания и Джанашия арестованы. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

Приговором суда Кахе Газзаеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



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