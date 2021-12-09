 

Щербина: Байден прямым текстом сказал, что воевать за Украину никто не собирается. Процесс по Донбассу скоро сдвинется с мертвой точки

09.12.2021, 1:52, Новости дня
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Пожалуй, ставлю на то, что процесс по Донбассу скоро сдвинется с мертвой точки.

Со вчерашнего дня произошло ключевое изменение – русские больше не видят противопоказаний для участия США в нормандском формате. Более того, они еще и полагают, что Франция и Германия тоже не видят в этом проблем.

После всех несколькомесячных громогласных опасений и публикаций карт нового вторжения РФ в Украину по самую Умань президент США сегодня сказал прямым текстом: воевать за Украину никто не собирается. Только санкции в случае агрессии. А опасения русских по поводу расширения НАТО будут обсуждаться с ними отдельно. Уверен, что все эти месседжи и стрелочки на картах были адресованы непосредственно украинскому обществу.

Владимир Зеленский сегодня заявил, что ждет от ТКГ решения трех вопросов: перемирия, обмена пленными и открытия КПВВ. Видимо, это первые шаги.

Можно предположить, что дальше США подключатся к нормандскому формату и пойдет движение по “формуле Штайнмайера”.

Источник: Сергій Щербина / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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